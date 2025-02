Anteprima24.it - Benevento-Messina, i convocati di mister Pazienza: la decisione su Capellini e Oukhadda

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSono 25 i calciatoridal nuovo tecnico giallorosso Micheleper l’8a giornata di ritorno del campionato di Serie C Now,in programma domani 15 febbraio alle 15:00 al “Ciro Vigorito”. Rientra dalla squalifica Viviani e figura di nuovo tra iBorello che aveva saltato la trasferta di Biella contro la Juventus Next Gen per un attacco influenzale. Presenti, non al meglio dopo i problemi fisici che li hanno costretti ad uscire in anticipo nell’ultima gara. Out Nardi e Meccariello. Squalificato Berra. Nella lista c’è anche Ferrara che è infortunato. PORTIERI: Manfredini, Nunziante, Lucatelli DIFENSORI: Avolio,, Tosca, Veltri, Viscardi, Sena, Ferrara. CENTROCAMPISTI: Acampora, Agazzi, Prisco, Simonetti, Pinato, Talia, Viviani.