Benevento–Messina, anticipata chiusura mercato e spostato stallo bus extraurbani

Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione all’incontro di calcio Benevento – Messina, in programma allo stadio Vigorito sabato 15 febbraio alle ore 15:00, e della conseguente necessità di spostare il terminal bus di via Rivellini in altra sede per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è istituito il divieto di sosta e di fermata ad eccezione degli autobusin via Delcogliano, nell’area di parcheggio prospiciente l’università Giustino Fortunato, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 di sabato 15 febbraio, al fine di consentire l’effettuazione dellotecnico degli autobus. La fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri resta confermata in via Mustilli.Inoltre, sempre per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ilsettimanale di Santa Colomba di sabato 15 febbraio terminerà alle ore 11:45 in modo da lasciare l’area libera da merci, attrezzature e veicoli entro le ore 12:30.