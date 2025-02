Inter-news.it - Bellinazzo: «Inter, Oaktree proprietà solida! Verità sull’inchiesta Report»

Marco, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di economia nel mondo del calcio, èvenuto alla trasmissione “connetion“, su TeleLombardia, approfondendo la situazione economica attuale dell’. Il giornalista ha poi chiarito l’assenza d’irregolarità nei bilanci nerazzurri, affermate nell’inchiesta di.SITUAZIONE ECONOMICA – Marco, giornalista ed esperto di bilanci delle società calcistiche, sostiene che la situazione economica dell’è in miglioramento, e non deve destare preoccupazioni: «II club ha risolto gran parte delle situazioni problematiche economico-finanziarie che si portava dal Covid, e in relazione a quello che è stato il progressivo disimpegno dellacinese. Lache c’è oggi èe ha un progetto non di breve termine, si è arrivati a record di fatturato nel 2024 con un passivo ridotto a 36 milioni di euro.