Inter-news.it - Bellinazzo: «Inter, fase decisiva per lo stadio. Oaktree fondo serio»

Leggi su Inter-news.it

, giornalista del Sole 24 Ore ed esperto di economia nel mondo del calcio, èvenuto alla trasmissione “connetion”, su TeleLombardia, parlando degli scenari futuri della proprietà dell’. Il giornalista ha poi approfondito la questione, andando a delineare un termine temporale preciso per l’accordo tra club e Comune.FUTURO – Marcoprova ad anticipare quelle che potranno essere le strategie future del: «Le previsioni sono quelle di un classico atteggiamento da, che ha un orientamento temporale intorno ai tre anni nello sport. Il progetto delloche rappresenta un salto di qualità per il club e dunque per una proprietà come unpotrebbe valorizzare incredibilmente l’asset ai fini di una successiva rivendita e quindi facendo il proprio lavoro.