Quotidiano.net - Bella stronza nella versione Fedez-Masini: il riferimento a Chiara Ferragni, ma niente violenza e sessismo

Leggi su Quotidiano.net

Sanremo, 14 febbraio 2025 – Pere Marcofinalmente è arrivato il momento di ‘’. La cover senza dubbio più attesa di questa edizione del Festival di Sanremo. Unadella canzone di Marcoedulcorata da un lato e più feroce dall’altro. E questasmentisce le parole di Marco(“Non è stato cambiato nulla nel testo, abbiamo solo fuso due mondi e due storie”), che a propria volta aveva smentito Carlo Conti. Un giro di smentite e controsmentite che è finalmente concluso. Italian singerperforms on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of the Sanremo Italian Song Festival, in Sanremo, Italy, 12 February 2025. The music festival will run from 11 to 15 February 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI Ladi ‘’ firmata dae Marconon contiene le frasi più crude che caratterizzavano quella originale.