Tpi.it - Bella (“Brutta”) Stronza: il testo della canzone (cover) di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025

Leggi su Tpi.it

(“”): il) diQual è ildi(“”), la) cantata daal Festival di? Ecco le parole del brano:ILORIGINALEChe hai distrutto tutti i sognidonna che ho traditoChe mi hai fatto fare a pugniCon il mio migliore amicoE ora mentre vado a fondoTu mi dici sorridendo “ne ho abbastanza”Che ti fai vedere in giroPer alberghi e ristorantiCon il culo sul FerrariDi quell’essere arroganteNon lo sai che i miliardariAnche ai loro sentimenti danno un prezzoIl disprezzoPerché forse io ti ho dato troppo amoreche sorridi di rancoreMa se Dio ti ha fattoCome il cielo e come il mareA che cosa ti ribelliDi chi ti vuoi vendicareMa se Dio ti ha fattoPiù del sole elunaPerché non scappiamo insiemeNon lo senti questo mondo come puzzaMa se Dio ti ha fattoCome un ramo di ciliegioTu non puoi amare un tarloTu commetti un sacrilegioE ogni volta che ti spogliNon lo senti il freddo dentroQuando lui ti paga i contiNon lo senti l’imbarazzo del silenzioPerché seiChe hai chiamato la volante quella notteE volevi farmi mettere in manetteSolo perché avevo perso la pazienzaLa speranza, sì,Ti ricordiQuando con i primi soldiTi ho comprato quella spillaChe ti illuminava il visoE ti chiamavo la mia stellaQuegli attacchi all’improvvisoChe avevamo noi di sesso e tenerezza, sìPerché forse io ti ho dato troppo amoreche sorridi di rancoreMa se Dio ti ha fattoCome il cielo e come il mareA che cosa ti ribelliDi chi ti vuoi vendicareMa se Dio ti ha fattoPiù del sole elunaEsci dai tuoi pantaloni, mi accontentoCome un cane degli avanziPerché seiMi verrebbe di strappartiQuei vestiti da puttanaE tenerti a gambe aperteFinché viene domattinaMa di questo nostro amoreCosì tenero e pulitoNon mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenzaE allora ti saluto,, ehILDIha scritto alcune strofe che si aggiungeranno aloriginale.