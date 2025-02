Lanazione.it - "Beko, missione in Turchia". L’annuncio del ministro Urso

"Nelle prossime ore sarò inin quella che spero sia ladecisiva". Lo ha detto ildelle Imprese e del made in Italy, Adolfo, durante il question time al Senato, rispondendo a una interrogazione sul caso(ex Whirlpool, acquistata dal gruppo turcoin Europa) del senatore Carlo Calenda (Azione), che lo ha accusato di aver mentito sulla gestione di questa vertenza in Parlamento, invitando ilalle dimissioni.ha ricostruito i passaggi della vertenzacome già emersi dal tavolo che si è svolto al Mimit nelle scorse settimane, ricordando che l’esercizio del Golden Power ha permesso di evitare le chiusure come invece accaduto ad altri siti del gruppo in Europa.ha richiamato l’impegno dia investire 300 milioni di euro nei prossimi tre anni sul territorio nazionale e il lavoro per tutelare i lavoratori dello stabilimento di Siena, che "non è più di proprietà dell’azienda, per una vicenda che risale all’esercizio del Monte dei Paschi, cioè quello che appare, sempre più come il più grande scandalo bancario del Paese": "Lo stabilimento è in affitto con un canone alto – ha rimarcato–, assolutamente fuori mercato, condizione che ove non fosse rimossa, pregiudicherebbe qualunque attività produttiva.