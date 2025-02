Lanotiziagiornale.it - Beffa per le pensioni, la rivalutazione degli assegni tagliati non ci sarà

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Nulla da fare, la restituzione non ci. Eppure ci avevano sperato quei pensionati che ricevono un assegno al di sopra delle quattro volte il minimo. Per la Corte costituzionale, però, il taglio delladelleè corretto e gli importi ridimensionati non potranno essere restituiti a chi ha visto l’adeguamento solo parziale del proprio assegno mensile. I giudici hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale posta da due sezioni territoriali della Corte dei conti dopo i ricorsi (avanzati da alcuni presidi) per contestare i tagli dell’adeguamento all’inflazione delleoperati dal governo.In particolare, la Corte costituzionale fa riferimento alla Manovra 2023 che ha previsto il raffreddamento dellaautomatica delleil cui importo è superiore a quattro volte il minimo.