Beer&Food Attraction | alla fiera di Rimini anche 14 aziende campane

Il settore dell’industria Bar&Beverage a tutto tondo è pronto per Beer&Food, la manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Groupdida domenica 16 a martedì 18 febbraio. La manifestazione, che ha ampliato la propria offerta e i suoi spazi espositivi del 14%, si presenta con un focus più marcato sulla mixology e le nuove tendenze del Fuoricasa. Un hub per il settore dove le proposte beverage di alta qualità, le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e la mixology, si abbinano con le proposte food, dal casual dining all’aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice. Torna l’International Horeca Meeting di Italgrob – Federazione Italiana dei Distributori Horeca,sua 14ª edizione, una vera bussola per le evoluzioni del Fuoricasa, dove esperti eleader del settore delineano scenari futuri e trend emergenti della filiera beverage, dproduzionedistribuzione sino ai punti di consumo.