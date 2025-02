Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Luna è Figlia di Finn?

Leggi su Uominiedonnenews.it

: Li convoca sua sorella per mostrarle i risultati del nuovo esame genetico. Luna Nozawa è: Li esegue un nuovo test del DNA e fa una scoperta clamorosa sulla paternità di Luna Nozawa! E’ scontro tra Poppy e la sorella! Will indaga sulla preoccupazione di Bill!Le nuove news provenienti dall’America aprono scenari molto interessanti, pronti a regalarci tensione e suspense! Lesullepromettono clamorosi colpi di scena! Pere Steffy ci saranno nuove prove da superare! E questa volta, non sarà Sheila Carter a creare problemi alla coppia, bensì una scoperta riguardante le origini di Luna Nozawa! In un momento molto particolare per la Forrester legato al “colpo di stato” di Hope e Carter intentato non solo ai suoi danni ma anche di Ridge, Thomas ed Eric, Steffy e suo marito si ritroveranno presto in una nuova “tempesta”! Tutto comincerà quando Li convocherà in ufficio la sorella Poppy con il nuovo test del DNA per stabilire la paternità di Luna che, attualmente, sta scontando i domiciliari presso la tenuta di Bill all’oscuro di tutti.