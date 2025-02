Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, data e ora degli ottavi di finale di Youth League

Vengono rese note, orario e luogo di, la gara valida per glididiche presto dovrà affrontare la squadra di Andrea Zanchetta. Di seguito tutti i dettagli utili per seguire il match europeo.NUOVI DETTAGLI – Giornata importante per la squadra di Andrea Zanchetta, che attraverso il sorteggio avvenuto in mattinata ha scoperto chi sarà l’avversariadidi. Il prossimo impegno in Europa per i giovani nerazzurri prevedrà. Sarà una gara unica ad eliminazione diretta, proprio come lo saranno anche quelle dei quarti e delle semifinali. Adesso arrivano novità anche sullae sull’orario della sfida. Come reso noto, infatti, il matchdifrasi terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 16.