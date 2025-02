Palermotoday.it - Bastoni e pistole per rapinare negozi e passanti anche in trasferta: arrestati due quindicenni

Due ragazzini di 15 anni finiscono in carcere con l'accusa di aver commesso una serie di furti e di rapine particolarmente violente negli ultimi due mesi. Ad arrestarli è stata la polizia su disposizione del gip del tribunale per i Minorenni. Uno di loro si trovava già in una comunità per altri.