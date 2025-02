Ilrestodelcarlino.it - Bassa Reggiana-Soliera. Sfida d’alta classifica

Tre quarti delle gare dei campionati di Serie D di pallavolo si giocano questa sera in anticipo, tutte ad ingresso libero. • Nel girone A maschile, alla Rinaldini alle 21,15 vanno in campo Pieve (23 punti) e Collecchio (8); viaggiano le altre due, con Pallavolo Parma (21)-Volley Scandiano (37) alle 21 e Audax Parma (20)-Naytes Vaneton Interclays (29) alle 20,30. • Nel girone B, alle 21,15 a Luzzara laVolley (32) ospita(30), in confronto di alta; si gioca invece per la salvezza alle 21,15 tra Volley Sassuolo (9) e San Marco Matrix (10). • Tra le ragazze, girone A: Jovi Taneto (22)-Sangiopode (20) alle 21. • Nel girone B, derby con le ospiti favorite alle 21 alla Pertini tra la Fortlan Dibi Mentani (14) e la capolista Renusi Campagnola Moglia (36, ma con una gara in più).