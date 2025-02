Oasport.it - Basket, Trieste batte Trapani al fotofinish e vola in semifinale di Coppa Italia

L’ultimo quarto di finale della2025 si chiude con il successo disucon il punteggio di 74-72. Partita equilibrata che i siciliani regalano dopo aver rimontato da -7 nell’ultimo periodo grazie alle prestazioni di Amar Alibegovic, top scorer con 18 punti, e di Justin Robinson con 17 punti., però, è rimasta sempre in partita ed ha sfruttato perfettamente tutti gli errori degli avversari. I giuliani sfideranno Trento in, mentretorna a casa con l’enorme rammarico per la gestione dei secondi finali.Nel primo quartoparte forte con i 5 punti consecutivi di Justin Robinson che fissa il parziale sul 9-2 per i siciliani. L’americano, però, è costretto ad abbandonare subito la partita a causa di un infortunio. Chris Orton fa la voce grossa a rimbalzo, conquistandone 5 nei primi sei minuti di partita maprova ad accorciare con il tap-in di Jayce Johnson.