Sport.quotidiano.net - Basket, testa coda in serie C a Montevarchi tra Fides e CUS Pisa Cosmocare

, 14 febbraio 2025 –, tra la, capolista del campionato diC, ed ilCUS, fanalino di, sempre più in bilico verso la retrocessione. A nove turni dal termine della regular season, non è certo questa la gara da vincere per i ragazzi di coach Scocchera, impegnati contro un roster di categoria superiore, ancora imbattuto dopo 17 gare, ma la squadra, che ha ritrovato domenica scorsa capitan Siena, dovrà crescere in attesa dei prossimi quattro impegni, decisivi per la permanenza in categoria. WETECH’S– Ha cambiato poco la Wetech’s, reduce da una tranquilla salvezza inC, dopo essere arrivata seconda nella stessa poule degli universitari, poi costretti ai play-out. Il confermato coach Riccardo Paludi può contare su un roster collaudato, formato nel reparto play-guardie dal capitano Francesco Dainelli, Marko Hasanaj, Gabriele Mala, dai tiratori Alberto Caponi e Stefano Bonciani, e dagli esterni Filippo Sereni e Andrea Caponi.