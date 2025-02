Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, fa spicco il derby pisano tra CUS Cosmocare e GMV

Pisa, 14 febbraio 2025 – Quinta giornata del girone di ritorno nel campionato di2, ed è giàtesta coda tra CUS Pisae GMV, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. L’altra squadra pisana impegnata nel raggruppamento A, la IES Sport, gioca in casa, lunedì alle 19,30 al palasport di Via Andrea, un posticipo molto delicato con Libertas Liburnia Livorno, importantissimo per mantenere accesa la salvezza senza spareggi conclusivi. GMV – Dopo due sconfitte in trasferta con Valdera e Lucca, che le sono costate la leadership del girone, la squadra di coach Cinzia Piazza, coadiuvata da Daniele Meschinelli, è tornata al successo in casa con Versilia ed è attualmente immediatamente dietro al battistrada Valdera, insieme a Rosignano e Volterra, con due punti in più di Chimenti Livorno e Lucca, in un lotto di compagini in competizione per il raggiungimento dei play-off.