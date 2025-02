Zon.it - Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Variante PUC, nessuna speculazione edilizia, basta allarmismi”

L’Amministrazione Comunale direspinge con fermezza le affermazioni dell’Associazione Per Niente Facili in merito alladel Piano Urbanistico Comunale (PUC). Le dichiarazioni diffuse sui social e sugli organi di informazione sono fuorvianti e prive di fondamento. È necessario fare chiarezza per non alimentareingiustificati tra i cittadini. Lanon prevede affatto la costruzione di 1.111 nuovi alloggi, né un consumo indiscriminato di suolo. Si tratta di un intervento mirato a correggere e migliorare la pianificazione urbanistica, con piccoli adeguamenti e rimodulazioni degli ambiti produttivi e residenziali. In valore assoluto, vi sarà una riduzione del numero di alloggi e quindi del carico insediativo sul territorio. Inoltre, questaevita contenziosi legati a precedenti osservazioni al piano regolatore del 2018.