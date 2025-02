Spazionapoli.it - Baroni può sorridere, notizie incoraggianti in casa Lazio: cosa filtra verso il Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio– Sono minuti importanti in. Sono arrivatein vista della super sfida contro il. Sabato alle ore 18:00 è in programma una super sfida:allo stadio Olimpico. Il match non ha bisogno di presentazioni, ma le squadre che scenderanno in campo certo che sì. Infatti, le due compagini potrebbero presentarsi con un volto dia causa delle ultime vicissitudini. Negli ultimissimi minuti, sono arrivati dettagli importanti dopo l’allenamento odierno svolto dai capitoli.Buoneper: recupero lampo per DiaL’emergenza infortuni non ha colpito la. Al momento, la vittima preferita della sfortuna continua ad essere il, il quale dovrà fare a meno di uomini importanti. Infatti, in occasione della trasferta all’Olimpico si vedrà un nuovo schema tattico dettato solo ed esclusivamente dalle emergenze.