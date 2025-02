Baritoday.it - Bari-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tv

Cancellare subito la brutta sconfitta di Castellammare di Stabia e riprendere la marcia per consolidare la propria presenza in zona play-off e migliorare la posizione in classifica,attualmente occupa il settimo posto con 33 punti. È questo l'obiettivo delnella partita di domani.