Bando per l'erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico

Arezzo, 14 febbraio 2025 –per l'diper ildi studenti con disabilità residenti a Castiglion Fiorentino e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria C’è tempo fino al prossimo 21 febbraio per presentare la domanda per partecipare alper 'diper ildi studenti con disabilità residenti a Castiglion Fiorentino e frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria Il Comune di Castiglion Fiorentino assegna un contributo economico per sostenere il servizio didestinato agli studenti con disabilità. Al fine di favorire la regolare frequenza scolastica dello studente e, più in generale, il suo diritto allo studio, l’Amministrazione concede un contributo economico alle famiglie di studenti disabili residenti nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino (al momento della frequenza scolastica) e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, per sostenere i costi delrelativi all’anno2024/2025.