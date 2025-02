Lanazione.it - Banda città del Palio ’in rosa’. Margherita Anselmi Zondadari è la prima donna presidente

è laa ricoprire il ruolo didelladel, lo storico sodalizio senese che affonda le radici nel Duecento, quando risalgono le prime testimonianze di un gruppo di suonatori al servizio del Comune di Siena chiamati a svolgere varie mansioni di tipo civile, militare sia di carattere pubblico che privato. E, proprio unacon la profonda conoscenza della storia di Siena come, ha adesso la ’bacchetta’ in mano per guidare ladel. "Sono onorata di essere stata chiamata a ricoprire il ruolo didella prestigiosadele, ancor di più, per essere lacon questo incarico dalla fondazione della– ha detto– e sono orgogliosa della fiducia che mi è stata accordata, desiderando mettermi al servizio della, che occupa un ruolo importante nelle manifestazioni cittadine e dargli sempre maggior lustro".