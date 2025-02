Quifinanza.it - Banconote false droga sul dark web, tre arresti e centinaia di migliaia di euro sequestrati

Un’operazione di polizia coordinata tra guardia di finanza,pol e polizia spagnola ha portato all’arresto di tre persone residenti in Romagna. Sono accusate di gestire un’organizzazione per la vendita di, documenti contraffatti e sostanze stupefacenti via internet. I pagamenti sarebbero avvenuti anche tramite criptovalute.Il sistema organizzato dalle tre persone arrestate si basava sulla vendita attraverso ilweb e l’applicazione di messaggistica Telegram. Sequestratedi, decine didiin valuta corrente ediin criptovalute di vario tipo, dai tradizionali Bitcoin ad alcuni meme coin.Smantellata una rete di diffusione diL’operazione di polizia è stata condotta dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e dal nucleo speciale polizia valutaria – gruppo antifalsificazione monetaria della guardia di finanza.