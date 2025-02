Ilrestodelcarlino.it - Banco farmaceutico, raccoltre oltre duemila confezioni di farmaci da donare alla Caritas

San Marino continua a distinguersi per il suo spirito solidale. Anche quest’anno, infatti, le Giornate della raccolta del Farmaco, organizzata in Repubblica dall’Istituto per la sicurezza sociale in collaborazione cononlus, hanno avuto risultati eccezionali. Durante la recente edizione, sono state raccolte2.100di, confermando il trend positivo di raccolta degli anni precedenti e rispettando i fabbisogni evidenziati ddella Diocesi di San Marino-Montefeltro. "Il trend di raccolta – spiegano dall’Istituto – è stato non solo mantenuto, ma ha dimostrato ancora una volta la capacità dei sammarinesi di rispondere con generosità e prontezza alle esigenze delle persone più in difficoltà". Le tree aderenti all’iniziativa, come in passato, si sono nuovamente classificate tra le prime dieci su un totale di5.