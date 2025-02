Liberoquotidiano.it - Bambini da Gaza, Torino accoglie i primi due

“Sono arrivati questa notte all'ospedale Regina Margherita iduedalla striscia di. Isi trovano in condizioni generali discrete, hanno due malattie di pertinenza oncologica e quando sono giunti in ospedale erano molto stanchi per questo li abbiamo fatti riposare”. Questo è quello che ha spiegato Franca Fagioli, direttrice del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino del Regina Margherita che li ha accolti nella notte. La dottoressa aggiunge che i“hanno cinque e nove anni e sono accompagnati dalle mamme e dalle sorelle. Il primo bambino è affetto da un tumore cerebrale ed è stato già operato alo scorso dicembre, in attesa di iniziare la radioterapia; il secondo è affetto da una grave malattia ematologica che necessita di trapianto di cellule staminali emopoietiche”.