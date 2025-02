Davidemaggio.it - Balorda nostalgia di Olly conquista la cima della Classifica FIMI

Come da pronostici, larelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 7 a giovedì 13 febbraio 2025 è nel segno del Festival di Sanremo. Tra tutti i campioni in gara si impone infatti– uno dei maggiori candidati alla vittoria – con. Ecco dunque come si sono piazzate tutte le canzoni proposte nella 75esima edizionekermesse canora condotta da Carlo Conti.– I singoliPer quanto riguarda i singoli la Top20 è occupata in gran parte dai singoli sanremesi: dopocon, che esordisce alla #1 come ieri su Spotify, si trovano rispettivamente Battito di Fedez e Damme ‘na mano di Tony Effe. Subito dopo, ottimo riscontro alla #4 per Giorgia con La cura per me e alla #5 per Achille Lauro con Incoscienti giovani.