Iltempo.it - Balena inghiotte un ragazzo e lo risputa, il video clamoroso dal Cile

Inghiottito e subitoto dalla. Una megattera è spuntata vicino al kayak condotto da unal largo della Patagoniana e in un istante lo ha preso nelle sue fauci, poi lo ha liberato. È successo a Bahía El Águila sabato scorso, vicino al Faro di San Isidro, nello Stretto di Magellano. Adrián Simancas, questo il giovane protagonista di questo, era in canoa con suo padre, quando l'enormeè emersa improvvisamente, intrappolando il giovane e il suo kayak nella bocca per alcuni secondi prima di lasciarlo andare. L'uomo, a pochi metri di distanza, ha ripreso il momento in unmentre incoraggiava il figlio a mantenere la calma.