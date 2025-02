Quotidiano.net - Azioni di Tokyo contrastate: Nikkei in calo dopo tre giorni di rialzi

Ledihanno apertopoiché gli acquisti supportati dagli avanzamenti notturni di Wall Street sono stati compensati dalle vendite per bloccare i guadagniche l'indiceè salito per tredi negoziazione consecutivi. Lo riporta l'agenzia Kyodo. Nei primi 15 minuti di negoziazione, ilStock Average a 225 emissioni è sceso di 113,82 punti, o dello 0,29 percento, da giovedì a 39.347,65. L'indice Topix, più ampio, è salito di 3,13 punti, o dello 0,11 percento, a 2.768,72. Alle 9 di mattina ora locale, il dollaro statunitense ha raggiunto 153,00-01 yen rispetto ai 152,75-85 yen di New York e ai 154,27-29 yen dialle 17:00 di giovedì. L'euro è stato quotato 1,0460-0464 dollari e 160,03-12 yen contro 1,0460-0470 dollari e 159,83-93 yen di New York e 1,0425-0427 dollari e 160,83-87 yen dinel tardo pomeriggio di giovedì.