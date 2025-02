Anteprima24.it - Azienda ‘vuota’ emette fatture false, sequestro da 2 milioni

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiper oltre duedi euro nei confronti del rappresentante legale di un’operante nel commercio di prodotti tessili e del suo consulente fiscale, entrambi accusati di reati tributari. Ad eseguire il provvedimento reale emesso dal giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, è stata la Guardia di Finanza del Gruppo di Giugliano in Campania, che ha effettuato le indagini con il coordinamento della Procura di Napoli Nord (Procuratore Maria Antonietta Troncone). Dagli accertamenti è emerso che l’era una “scatola vuota”, detta anche “società cartiera”, priva dunque di beni strumentali, personale e persino sedi, mava comunqueper operazioni inesistenti permettendo ad altri imprenditori operanti su tutto il territorio nazionale di evadere le tasse, o simulava la movimentazione di ingenti capitali anche per la commercializzazione di prodotti estranei all’attività svolta; i finanzieri hanno accertato poi la mancata presentazione delle dichiarazioni Iva per gli anni 2020 e 2021, mentre non è stata trovata alcuna documentazione contabile.