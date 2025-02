Ilgiorno.it - Azienda isolata dalla frana. La strada riapre ai camion

MOIO DE’ CALVI (Bergamo) Un intervento “tampone“ con lavori di sostegno e di riempimento in corrispondenza dello smottamento, che consentirà la riapertura dellaa senso unico alternato a fasce orarie anche ai mezzi pesanti, permettendo quindi all’locale di acque minerali Stella Alpina di tornare operativa al 100%. Prenderanno il via oggi i lavori che consentiranno già da settimana prossima, entro venerdì 21 febbraio, di riaprire a senso unico alternato lacomunale del Bernigolo a Moio de’ Calvi, chiusa dal 27 gennaio per una voragine. È l’esito del vertice tenutosi in Regione tra i rappresentanti del Comune di Moio de’ Calvi e di Enel Green Power, gestore della vicina diga, alla presenza dell’assessore regionale al Territorio e sistemi verdi Gianluca Comazzi e del consigliere regionale Jonathan Lobati, che ha promosso l’incontro.