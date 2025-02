Game-experience.it - Avowed e l’accusa di essere woke, il gioco è stato bombardato di recensioni negative su Steam

L’uscita di, il nuovo RPG di Obsidian Entertainment, non è stata priva di controversie, questo perché un gruppo di utenti ha tentato di affossare ilsucon una vera e propria ondata di, accusandolo di“troppo“.Il pretesto? La possibilità di selezionare pronomi di genere nel, una scelta opzionale che ha scatenato le ire di alcuni giocatori, già critici nei confronti di titoli precedenti dello studio, come The Outer Worlds. La polemica ha avuto origine da un vecchio post del 2020 di Matt Hansen, art director di, in cui si offriva di valutare i portfoli di artisti neri.Questo gesto, contestualizzato nel periodo delle proteste del Black Lives Matter, èinterpretato dai detrattori come una corsia preferenziale per determinate etnie nelle assunzioni.