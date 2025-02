Aveva accusato i carabinieri in tv sul caso Ramy, arrestato per spaccio

Leggi su Open.online

La gip di Monza Angela Colella ha mandato in carcere quattro giovani nordafricani per le accuse di rapina,e lesioni. In uncon uno sfregio permanente. Uno degli arrestati è Mahmoud Farid Fard, 19enne ospite della trasmissione Diritto e Rovescio durante un dibattito sulraccontato un episodio che coinvolgeva (in teoria) dei: «Mi hanno steso per terra, avevo in tasca 300 euro, volevano prendere i miei soldi». Il pubblico ministero Michele Trianni nei confronti di Fard, Eslam Hamouda, Ahmed Alì e Ahmed Amr lancia l’accusa di aver aggredito a coltellate alcune persone presumibilmente per sancire il loro predominio sulle attività didi droga sul territorio. L’episodio scatenante si è verificato prima di Natale al bar Hemingway di Piazza Marinai d’Italia.