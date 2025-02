Ilrestodelcarlino.it - Automezzi da riparare. L’avviso del Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Due elenchi aperti: uno per il servizio di riparazione e manutenzione meccanica deglie l’altro per la riparazione delle carrozzerie. A riguardo, ildi Macerata ha lanciato un avviso pubblico. Le due liste saranno aggiornate ogni sei mesi e permetteranno agli interessati di avere in proprio possesso servizi e forniture di manutenzione e riparazione di veicoli e autocarri comunali. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso dei requisiti richiesti, consultabili sul sito del, e presentare la domanda scaricando il form interessato sullo stesso sito, da compilare e inviare via pec, insieme alla documentazione prevista, all’indirizzo: