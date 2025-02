Ilgiorno.it - Auto storiche sequestrate a tre professionisti: c’è anche la Ferrari di Rossellini

Milano, 14 febbraio 2025 – Conti corrente ed’epoca – una delle quali appartenute al noto regista Roberto– sequestrati a un terzetto di. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di finanza di Milano, su delega della procura. I beni hanno un valore complessivo di oltre 70 milioni di euro. Allo stesso tempo sono state notificate ai tre protagonisti della vicenda – un avvocato, un commercialista e un intermediario – altrettante interdittive. I tre sono accusati di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di diversi reati che integrano, in particolare, le accuse di corruzione, falso in atti pubblici e accesso abusivo a sistemi informatici. Obiettivo del presunto sodalizio criminale sarebbe stato truccare, all’interno dei registri pubblici di Aci e Pra, i dati di proprietà di vetturee d’epoca intestandole, in Italia,a soggetti deceduti o radiati d’ufficio dall’mobile club e dal Pubblico registromobilistico.