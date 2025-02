Dayitalianews.com - Auto abbandonata da un anno nel parcheggio dell’aeroporto: il biglietto ha superato 200.000 euro, ma non c’è traccia del proprietario

Una Volkswagen Golf di quinta generazione, targata Hver, è statada oltre unnelbreve terminedi Berlino-Brandeburgo. In realtà di breve non c’è davvero nulla, dal momento che l’è ferma lì da oltre unaccumulando un conto superiore ai 200.000. E il? Non c’èdi lui e per questo motivo la vicenda sta diventando un vero giallo.L’nelda unL’si trova nel cosiddetto“kiss & go”, dove scaricare bagagli e passeggeri per poi andare via. È pensato per le soste brevi, infatti i primi 10 minuti sono gratuiti, ma scaduto questo tempo la tariffa oraria schizza a 23all’ora, per un totale di 552al giorno. Ilper ritirare l’, che si trova lì da oltre un, è schizzato ad oltre 200.