Autisti privati dei servizi igienici. Atc pronta a comprare un locale

L’installazione di un bagno chimico riservato agli, nei giardini pubblici, è "solo una soluzione temporanea" in attesa di una possibile acquisizione del bagno situato in un’attività di via Persio, da mesi non più agibile. Atc Esercizio interviene sulla vicenda deiriservati agli, denunciata dagli stessi lavoratori nel corso dell’ultimo consiglio comunale, e ripresa in un’interpellanza dal Partito democratico. È la stessa azienda a fornire date e documenti circostanziati sulla vicenda, iniziata a metà dello scorso novembre su segnalazione delle stesse organizzazioni sindacali. All’esito dei controlli che hanno evidenziato una carenza di manutenzione, "l’azienda il 9 dicembre ha ritenuto di provvedere alla chiusura dei bagni" situati nella struttura di via Persio, con la verifica della documentazione amministrativa in possesso dell’azienda dalla quale "non risultava evidente la possibilità da parte dell’azienda di utilizzare e manutenere i".