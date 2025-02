Anteprima24.it - “Aurora, Bella Addormentata” al Teatro delle Arti: un viaggio tra sogno e magia

Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 16 febbraio, aldi Salerno, la Compagnia dell’Arte porta in scena “”, nuovo spettacolo della 13ª edizione della rassegna di Family Show “C’era una volta”. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli, con tre repliche previste alle ore 11.00, 17.00 e 19.15.La celebre fiaba prenderà vita in una messa in scena onirica e appassionata, tra, musica e danza. Il racconto si apre con la grande festa per il battesimo della principessina, a cui sono invitati tutti, tranne la perfida Malefica, che per vendetta scaglia una maledizione: al compimento dei 16 anni, la giovane si pungerà con un fuso e morirà. A spezzare il terribile incantesimo intervengono le tre fate buone, Flora, Fauna e Serenella, che trasformano la condanna in un sonno profondo da cui solo il bacio del vero amore potrà risvegliarla.