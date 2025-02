Ravennatoday.it - Aumenti su Irpef, Irap, bollo auto e ticket: la manovra di de Pascale per rimettere in equilibrio i conti 2024

Leggi su Ravennatoday.it

Unada 200 milioni di euro perindella sanità.susanitari (in tutto un intervento sui 400 milioni) per far tornare idi viale Aldo Moro ed evitare tagli ai servizi nei prossimi anni. Il.