Attenzione controllate bene le vostre case | c’è un’invasione di serpenti giganti lunghi fino a 2 metri | scatta l’allarme nel Regno Unito

Nelè allarme. I tabloid britannici si stanno sbizzarrendo di fronte alle segnalazioni di decine di esemplari di colubro di Esculapio, una specie di serpente non velenoso tra le più grandi d’Europa.Si tratta dia 2che si stanno ormai insediando nellebritanniche. Il colubro di Esculapio è stato scoperto prosperare nelle aree residenziali del Galles e, cosa ancora più sorprendente, nel cuore di Londra. Questi rettili hanno trovato un modo ingegnoso per sopravvivere al clima freddo della Gran Bretagna: cercare riparo nelle soffitte e nelle intercapedini dei muri. Un nuovo studio ha infatti rivelato che icercano attivamente e tornano ripetutamente negli edifici abitati. Queste creature, che possono crescere più lunghe dell’altezza media di una persona, hanno creato popolazioni stabili in alcune parti deldopo essere state introdotte accidentalmente.