Quotidiano.net - Attentato a Monaco. Auto sulla folla: ventotto feriti. È il secondo attacco in due mesi

Leggi su Quotidiano.net

Un passeggino nero, chiuso dalla forza d’urto, a pochi passi da una Mini Cooper bianca, inchiodata fra le pozzanghere disegnate sull’asfalto da una pioggerellina senza sosta, tipica dell’inverno bavarese. L’istantanea fa il giro del mondo e sintetizza, meglio delle parole, la portata dell’diche non ha risparmiato nemmeno i bambini. La città tedesca, teatro oggi della Conferenzasicurezza incentrata sul destino dell’Ucraina – al summit ci saranno tra gli altri il vice presidente Usa, JD Vance, e il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky –, precipita nella paura, a meno di dieci giorni dall’elezioni politiche in Germania. Nella mattinata di ieri un’, proprio la Mini della foto, è piombataall’incrocio fra Dachauer e Seidlstrasse, vicino alla stazione centrale, mentre era in corso una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi.