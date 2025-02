361magazine.com - Atletica, scoppia il caso spionaggio: il fratello di Tortu avrebbe “indagato” su Jacobs

Il velocista, ex campione olimpico, starebbe valutando l’azione legaleMarcellsarebbe stato spiato nel periodo post Tokyo 2020. In questonon ad opera solo di hacker: da ottobre si sa che è uno e unico sportivo spiato da poliziotti e appunto hacker di Equalize.Stando a quanto ha raccontato ieri, 13 febbraio, Il Fatto Quotidiano, sarebbe stato controllato anche da Giacomodi Filippo e che ha sempre gestito la sua immagine.Secondo quando emerge l’ex atletacontattato il poliziotto Carmine Gallo, che gestiva abusivamente delle intercettazioni, di indagare sue sul suo eventuale utilizzo di sostanze dopanti.Pronta la reazione dell’ex campione olimpico sui 100: “In relazione all’articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano relativamente a una attività diche sarebbe stata commissionata nei confronti suoi e di suoi collaboratori, Marcellnon commenta, ma in attesa di ulteriori dettagli e verifiche ha dato mandato al suo avvocato di valutare i profili legali, come possibile parte lesa.