Atletica. Marcia, è bronzo per Beatrice Palmonari

Si sono appena conclusi i campionati italiani indoor di, riservati alla categoria Allievi, cioè gli Under17, nati successivamente al 2008. Tre le formazioni della provincia di Ravenna –Lugo,85 Faenza eRavenna – con atleti presenti alla più importante manifestazione giovanile indoor, tenuta come di consueto, negli ultimi anni, al PalaCasali di Ancona. Il miglior risultato in assoluto è stato il fantasticoconquistato da, che compirà 17 anni fra un mese, nei 3000 metri di, la gara più lungo che si tiene al coperto. Inserita nella seconda serie, quella riservata alle atlete più forti, lasi è arresa soltanto alla futura campionessa italiana, la livornese Valentina Adamo (13’38’’87) e alla padovana Anita Marchi (13’49’’72) chiudendo la sua fatica in 13’56’’03, sua miglior prestazione stagionale.