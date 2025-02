Sport.quotidiano.net - Atletica, al Campo Gotti i titoli invernali. Con altri 9 podi per la società di casa. Libertas, tre campioni regionali nei lanci

Era dal 2015 che al ‘’ non si organizzavano le garedeilunghi, cioè martello, disco e giavellotto, esclusi dall’attività indoor per ovvie ragioni. Nelle gare di domenica, tenute nell’impianto forlivese tirato a lucido dai volontari dellaForlì, erano in palio 18con i più fortiatori della Regione e non solo. Gli atleti si sono presentati numerosi per cimentarsi nelle 3 discipline, nonostante la giornata tipicamente invernale, con freddo, fango e pedane bagnate, situazione per nulla consona alle buone prestazioni. Nonostante le difficoltà iatori forlivesi, sono saliti 12 volte sulo conquistando 3, arrivati tutti dalla pedana del disco. Hanno vinto il titolo di campione regionalei discoboli Giovanni Benedetti nella categoria Senior con la misura di 43,10 metri, Andrea Bartolini tra gli Juniores (41,61) e Karina Whyte tra le Juniores con uno di 30,39 metri.