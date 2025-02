Iltempo.it - Ater a caccia di morosi: "Mancati incassi all'80%". E ripartono le aste

Un altro mese di tempo (e un compenso che per la società Deloitte sale a 96 mila euro) per fare luce sui bilanci dell'di Roma e in particolare sullatà di inquilini e affittuari non solo degli alloggi ma anche dei locali commerciali disseminati nella Capitale. Nell'ultimo Bilancio consuntivo pubblicato dall'azienda, che intanto continua a vendere negozi e appartamenti per fare cassa, la voce «crediti verso utenti» relativa ai canoni di locazione è arrivata a un miliardo e 173 milioni di euro, quasi completamente per abitazioni e locali commerciali. Ma non è chiaro quanto di questa somma è ancora recuperabile ed esigibile. Per questo a ottobre è partita la «due diligence» affidata a Deloitte & Touche Spa: tre mesi di lavoro, per un compenso di 80 mila euro, che ora dallatà degli alloggi si è deciso di estendere a quella dei locali commerciali.