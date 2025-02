Sololaroma.it - Atalanta-Cagliari, il pronostico: gara da Gol e Over

Dopo la tre giorni tra Champions, Europa e Conference League, nel weekend tornano le emozioni dei top 5 campionati europei. Sabato 15 febbraio andranno in scena tre sfide valide per il 25° turno di Serie A: ad aprire il programma di giornata sarà il match tradelle 15:00 al Gewiss Stadium. I nerazzurri partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.43, mentre il pareggio e il successo dei rossoblù sono dati rispettivamente a 4.75 e 6.75. Come arrivano al matchL’è chiamata a una reazione dopo la sconfitta subita nell’andata dei playoff di Champions League in casa del Club Bruges per 2-1, con il secondo gol dei padroni di casa arrivato in pieno recupero su un calcio di rigore discutibile. Adesso, la Dea vuole proseguire il suo percorso in campionato, dove è arrivata una netta vittoria per 5-0 con il Verona nell’ultimo turno, per accorciare le distanza con il Napoli capolista.