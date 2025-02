Sport.quotidiano.net - Atalanta, arriva il Cagliari degli ex: Lookman non ce la fa, Samardzic e Toloi titolari

Bergamo, 14 febbraio 2025 – Di nuovo in campo. Domani pomeriggio, sabato 15 febbraio, con inizio alle 15 l’, terza in classifica con 50 punti, riceve al Gewiss il, meno della metà dei punti, a quota 24, appena fuori dalla zona caldissima dopo il rigenerante successo nel confronto diretto contro il Parma. Partita da vincere a tutti i costi per la Dea, per provare ad accorciare su Napoli e Inter attesi dalle trasferte difficili sui campi di Lazio e Juventus. La formazione Gasperini, dopo le fatiche di mercoledì sera a Bruges, ritrova il portiere titolare Carnesecchi e l’esterno Ruggeri, entrambi recuperati dopo l’influenza, ma non ritrova Kolasinac, Maldini e soprattutto Ademola: l’attaccante anglo nigeriano non è ancora pronto dopo tre settimane di stop per la lesione al collaterale del ginocchio destro.