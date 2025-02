Sololaroma.it - Aston Villa-Ipswich Town, il pronostico di Premier League: Multigol e Rogers goloso

Leggi su Sololaroma.it

Riparte alla grande il weekend di campionati in giro per l’Europa, soprattutto unache aprirà la sua 25ª giornata con un entusiasmante Brighton-Chelsea. Il programma però è fitto, e arriverà fino a domenica pomeriggio con Tottenham-Manchester United, ma tra le gare di sabato 15 febbraio anche un interessante. Fischio d’inizio alle 16:00 nell’imponentePark, per un match che mette in palio punti d’oro per obiettivi decisamente diversi.Per quanto riguarda i padroni di casa, affermatisi nell’élite del calcio inglese, un grandissimo percorso in Champions, un 8° posto valso gli ottavi di finale senza passare per i play-off. Qualcosa che ha però ha tolto energie alla squadra, tradottasi in qualche punto in meno in: attuale 8ª posizione per l’con 37 punti (che probabilmente varrebbe la Conferencevisto il Ranking UEFA), a -3 dal Bournemouth 7° e -4 dal Manchester City 5°.