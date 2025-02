Dilei.it - Ascolti tv del 13 febbraio, in calo la terza serata di Sanremo 2025

Alfonso Signorini non ha paura del Festival e così giovedì 13su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello che inevitabilmente si è scontrato con ladi, su Rai 1. Il podio deglitv resta comunque scontato.Ladel Festival di, condotta su Rai 1 da Carlo Conti, assieme a Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, ha fatto slittare l’ultima puntata di Un passo dal cielo 8. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti i Big in gara che ancora non avevano cantato per la seconda volta la propria canzone. Mentre i Duran Duran sono stati i super ospiti con Victoria De Angelis.Intanto al Grande Fratello su Canale 5 si è svolto un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa, ma intanto la tensione è altissima. Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio dove si è parlato di sicurezza e dell’emergenza abitativa nel nostro Paese.