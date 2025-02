Davidemaggio.it - Ascolti Sanremo Story: tutti i dati auditel delle quarte serate

Leggi su Davidemaggio.it

Il Festival di2025 di Carlo Conti arriva al penultimo atto del venerdì e, in attesa del verdetto dell’, ricordiamo glidi tutte ledel secolo in corso., quarta serata: idegli ultimi 14 anniRipercorriamo la storiadella quarta serata del Festival della Canzone Italiana degli ultimi 14 anni. Da notare la differente durata, soprattutto negli orari di chiusura.Dall’edizione del 2022 a quella del 2019 segnaliamo lo share K, ovvero quanto avrebbero ottenuto le secondecon le attuali rilevazioni in vigore da maggio 2022, che hanno cambiato il perimetro portando ad un’automatica crescita dello share.2024Conduce AmadeusSpettatori: 11.893.000Share: 67.8%Durata: dalle 21.25 alle 1.59Programma più seguito sulle altre reti: Terra Amara (Canale 5, 2.