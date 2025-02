Gamberorosso.it - Arriva l'app del Giubileo che consiglia ai pellegrini dove andare a mangiare

32 milioni le persone attese a Roma per il2025, «un'occasione per la città che deve essere capace di accogliere senza sfruttare ulteriormente il momento giubilare», dichiara Mons. Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato dell’organizzazione dell’Anno Santo. «Nella preparazione delpiù volte ho suggerito quanto sia importante per chi viene a Roma trovare un'accoglienza che sia coerente. Non tutti hanno ascoltato, cadendo nella tentazione di aumentare i prezzi in modo ingiustificato, ma la maggior parte degli esercenti ha capito quanto fosse fondamentale mettere a disposizione offerte di qualità per tutti i». Ed è proprio per tutelare questi ultimi, e gli imprenditori lungimiranti, che il Dicastero ha lanciato l'iniziativa “Gli Amici del Pellegrino”.