Ilgiorno.it - Arriva il Cude, pass disabili Ue libera circolazione nei Comuni e Ztl

Nella capitale europea dello sport inclusivo 2025 cade un’altra barriera. Cernusco adotta, ilUe, una banca dati nazionale online, che rende valido il permesso di circolare in tutti ie nella Ztl delle città che leggono il nuovo contrassegno, 500 in Italia, molte anche nella Martesana a cominciare da Pioltello, Vignate, Gorgonzola e Segrate. Si fa tutto in pochi clic sul portale dell’Automobilista. Ad aprire la strada al cambiamento è stata la forza di opposizione "Vivere Cernusco" che nel 2023 presentò una mozione in aula per chiedere di aderire alla piattaforma. "Siamo orgogliosi di essere stati, pur dai banchi della minoranza, propositivi e incisivi nell’orientare questa decisione - dice il capogruppo Giordano Marchetti -. Una scelta che semplificherà un aspetto importante della vita di tanti nostri concittadini.